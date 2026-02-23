Lecornu afrontará dos mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical

Las dos mociones de censura se han formalizado contra el Plan Plurianual de la Energía (PPE), que fija los objetivos para el horizonte de 2035 y que el Ejecutivo adoptó el pasado día 12 por decreto, sin pasar por el Parlamento.

"Es inaceptable que esas decisiones que comprometen a nuestro país durante decenios se tomen por decreto, sin debate ni voto de la Asamblea Nacional", ha escrito en su cuenta de X para justificar su moción Mathilde Panot, la jefa de los diputados de LFI.

La cabeza del grupo de este partido de la izquierda radical ha propuesto a los diputados de los otros partidos de izquierdas que se sumen a su iniciativa.

El RN, por su parte, también considera que el Ejecutivo tendría que haber utilizado como instrumento una ley, con lo que eso significa de debate parlamentario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pero más allá de esa cuestión de forma, sobre todo, critica el contenido del PPE, ya que a su parecer establece una política contraria al crecimiento económico que "acelera las energías intermitentes, miente sobre la nuclear y hace pesar un riesgo sobre las finanzas públicas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El debate de las mociones de censura se desarrollará como pronto el miércoles, ya que tienen que pasar al menos 48 horas desde su presentación y, en principio, ninguna de las dos obtendrá la mayoría de 289 votos necesarios para tumbar el Ejecutivo.

El PPE supone una apuesta clara por la energía nuclear para reducir el consumo de combustibles fósiles, dentro de la trayectoria para alcanzar las cero emisiones netas para mediados de siglo y disminuye la ambición de las renovables respecto a los programas precedentes.

Para sustituir los combustibles fósiles (petróleo y gas), que en su inmensa mayoría Francia tiene que importarlos, Francia ha lanzado la construcción de seis reactores atómicos de nueva generación EPR2, que deberían entrar en servicio a partir de 2038, con opciones para otros ochos adicionales.

Hasta que eso llegue, el Gobierno ha abandonado la idea del cierre en los próximos años de algunos de los reactores atómicos actuales, que proporcionan alrededor del 70 % de la generación eléctrica y, en su lugar, se trabaja en la "optimización" del parque existente, es decir en la prolongación de su vida útil.

En cuanto a los renovables, el Ejecutivo tiene intención de llegar a 15 gigavatios (GW) de instalaciones eólicas marinas para 2035, lo que supone un poco menos de lo previsto hasta ahora.

Sobre todo, en el PPE se contempla un desarrollo "razonado y realista" de las plantas eólicas en tierra y de los parques fotovoltaicos, lo que quiere decir un claro freno respecto a los planes anteriores.