Lecornu afrontará una moción de censura del RN de Le Pen que no debería prosperar

Fuentes del entorno de la líder de la extrema derecha francesa confirmaron a la emisora France Info que la moción de censura se ha formalizado para protestar contra la publicación por decreto el pasado día 12 del Plan Plurianual de la Energía (PPE).

El RN considera que el Ejecutivo tendría que haber utilizado como instrumento una ley, con lo que eso significa de debate parlamentario, pero más allá de esa cuestión de forma sobre todo critica el contenido del PPE ya que establece una política contraria al crecimiento que "acelera las energías intermitentes, miente sobre la nuclear y hace pesar un riesgo sobre las finanzas públicas".

Teniendo en cuenta que tienen que pasar al menos 48 horas antes de su examen, el debate de la moción de censura en la Asamblea Nacional tendrá lugar el miércoles como pronto y, salvo sorpresa mayúscula no saldrá adelante porque los diputados de los partidos de izquierdas, también en la oposición, no votan las del RN.

El PPE que el Gobierno Lecornu publicó el pasado día 12 hace una apuesta clara por la energía nuclear para reducir el consumo de combustibles fósiles y disminuye la ambición de las renovables respecto a los programas precedentes.

Para cumplir el objetivo de reducción del peso de los combustibles fósiles (petróleo y gas), que en su inmensa mayoría se importan, se ha lanzado la construcción de seis reactores atómicos de nueva generación EPR2, que deberían entrar en servicio a partir de 2038, con opciones para otros ochos adicionales.

Hasta que eso llegue se ha abandonado la idea del cierre en los próximos años de algunos de los reactores atómicos actuales, y en su lugar se trabaja en la "optimización" del parque existente, es decir en la prolongación de su vida útil.

En cuanto a los renovables, el Ejecutivo tiene intención de reducir ligeramente la dinámica la puesta en marcha de instalaciones eólicas marinas, con un objetivo de 15 gigavatios (GW) para 2035.

Sobre todo, se contempla un desarrollo "razonado y realista" de las plantas eólicas en tierra y de los parques fotovoltaicos, lo que quiere decir un claro freno respecto a los planes anteriores.

Ante la perspectiva de esta moción de censura, Lecornu había aplazado una remodelación de su Gobierno que se da por hecho que se llevará a cabo en la segunda parte de esta semana.

En ese reajuste del gabinete saldrán la actual ministra de Cultura, Rachida Dati, para dedicarse por entero a su candidatura a la alcaldía de París (los comicios municipales se presentan el 15 y 22 de marzo) y la titular de la Autonomía y de las Personas con Minusvalías, Charlotte Parmentier Lecocqu, que quiere recuperar su escaño de diputada.

Antes de eso, este domingo ya se produjo el reemplazo de la hasta ahora ministra de Hacienda, Amélie de Montchalin, por el titular de la Función Pública, David Amiel, después de que la primera hubiera sido elegida para presidir el Tribunal de Cuentas, un cargo que asume hoy.