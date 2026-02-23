Líder opositor israelí dice que detendrá disputa con Netanyahu si hay conflicto con Irán

Lapid, que aboga por que Israel ataque a la república islámica, dijo: "Como en el ataque anterior, iré donde sea necesario, desde la CNN hasta el Parlamento británico y les diré: 'Saben que soy el líder de la oposición, saben que (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y yo somos rivales, pero hay que atacar Irán con toda la fuerza, hay que derrocar al régimen de los ayatolás".

El político, líder de la formación centrista Yesh Atid, se refirió así a las tensiones regionales ante la amenaza de que Estados Unidos ataque a Irán (pese a las negociaciones sobre el programa nuclear de la república islámica en curso) y la posible respuesta contra las bases estadounidenses en la región y contra Israel.

Netanyahu también intervino durante el debate y se refirió a la situación regional: "Quiero hablar sobre asegurar las vidas de millones de ciudadanos israelíes. Israel nunca ha sido más fuerte. La alianza con Estados Unidos nunca ha sido tan cercana. Incluso entre el presidente de EE.UU. y el primer ministro de Israel, entre Donald Trump y yo".

"Nadie sabe qué podrá pasar cada día. Estamos manteniendo un ojo abierto y preparados para cualquier escenario", continuó.

El mandatario reiteró, como viene haciendo en las últimas semanas, que Irán "cometerá tal vez el mayor error de su historia" si ataca a Israel, incidiendo en que su respuesta será con una fuerza "que ni siquiera pueden imaginar".

Irán afirmó este lunes que las negociaciones diplomáticas que mantiene con Estados Unidos demuestran "que existe una nueva ventana de oportunidad" para que resuelvan sus diferencias por la vía del diálogo, cuando se ha anunciado que ambos países mantendrán una nueva ronda de reuniones el jueves en Ginebra.

Estados Unidos mantiene desde hace algunas semanas una poderosa fuerza aeronaval en aguas cercanas a Irán, en medio de las advertencias del presidente Donald Trump de que podría optar por usar la fuerza contra ese país si no se pliega a sus exigencias por la vía diplomática.