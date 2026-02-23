Marruecos y el Frente Polisario inician nueva y discreta ronda de diálogo en Washington

Fuentes consultadas por EFE en Argel el domingo aseguraron que las reuniones mantendrán el "mismo formato" a nivel ministerial que el encuentro del 8 y 9 de febrero que tuvo lugar en Madrid y que se celebrarían en la más estricta confidencialidad.

Las conversaciones de Madrid terminaron sin avances significativos y con la propuesta de continuar los contactos en una nueva ronda de encuentros.

En el encuentro en la capital española también participaron delegaciones de alto nivel de Washington y de Naciones Unidas para facilitar un acuerdo entre las partes que ponga fin a un conflicto que dura más de medio siglo.

Desde la retirada de España en 1975, Marruecos controla aproximadamente el 80 % del Sáhara Occidental y en 2007 presentó ante la ONU un plan de autonomía para este territorio bajo soberanía marroquí.

Mientras, el Frente Polisario y Argelia continúan reclamando la celebración de un referéndum de autodeterminación para definir el futuro del pueblo saharaui que incluya tanto la propuesta de autonomía como la independencia.

En 2020, en el transcurso de su primer mandato como presidente estadounidense el mandarario, Donald Trump, dijo apoyar plenamente el plan marroquí de autonomía de 2007 para la región y que estaba a favor de tratarlo como la única base aceptable para resolver el conflicto.