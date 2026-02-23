Merz tratará con Trump en Washington los nuevos aranceles anunciados y la sentencia del TS

"El canciller federal viajará a Estados Unidos para una visita bilateral por invitación del presidente estadounidense. Este tema, por supuesto, estará en la agenda. Tal vez el viaje llegue en un momento oportuno para hablar directamente con el presidente, con una posición coordinada de la Unión Europea (UE), sobre los próximos pasos", dijo el portavoz del Gobierno, Stefan Kornelius.

En una rueda de prensa ordinaria de portavoces, Kornelius recalcó que el Gobierno se coordinará ahora con los socios europeos y con la Comisión Europea (CE) para adoptar una postura unificada después de la sentencia del TS estadounidense que tumbó los aranceles de Trump y después de que éste anunciara una nueva tasa global del 15 %.

El portavoz señaló que la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo "aún presenta cierta inconsistencia" en Estados Unidos y debe también ser analizada cuidadosamente en Europa.

"El Gobierno insistirá en examinar cuidadosamente la sentencia en este procedimiento y, cuando el alcance real sea claramente previsible, extraer las conclusiones correspondientes", dijo, a la vez que reclamó rapidez a EE.UU.

"Esperamos también que la parte estadounidense nos brinde rápidamente una política clara que nos permita reaccionar en consecuencia. Pero no nos adelantaremos a los acontecimientos", recalcó el portavoz.

"Lo importante es que tanto las empresas europeas como las estadounidenses necesitan seguridad jurídica y de planificación; por eso necesitamos claridad sobre los próximos pasos del Gobierno de Estados Unidos, que también debe tener interés en la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales", añadió Kornelius.

Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la UE aceptó un gravamen general del 15 % y que EE.UU. exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles, con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial.

Sin embargo, el magnate estadounidense anunció este fin de semana una nueva tasa global del 15 % - inicialmente del 10 % - en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de EE.UU., que tumbó su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

El jefe de la Comisión de Comercio de la Eurocámara, Bernd Lange, propondrá este lunes a los eurodiputados la suspensión temporal de la ratificación del pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y EE.UU. hasta que se aclare el impacto de la sentencia y Washington su postura comercial hacia el club comunitario.