Ministro israelí iza su bandera en Cisjordania: "Estamos reconquistando lo que es nuestro"

"Por primera vez, la bandera de Israel fue izada sobre la cima del Sartaba, a 650 metros por encima del valle del Jordán. Estamos reconquistando lo que es nuestro", dijo Eliyahu en un vídeo grabado y difundido en su cuenta de X.

La presencia de banderas israelíes -colocadas sobre todo por colonos- a lo largo de las principales carreteras que llevan hacia el valle del Jordán se ha incrementando en estos últimos meses, además de pintadas y símbolos de la estrella de David.

"El pueblo de Israel vive y camina por todos los rincones de su tierra histórica", agregó el titular de Patrimonio.

Eliyahu es uno de los ministros más polémicos y provocadores del Gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu. Pertenece al partido de extrema derecha Poder Judío, al igual que el ministro de Seguridad Nacional, el colono y antiárabe Itamar Ben Gvir.

En numerosas ocasiones, ha protagonizado declaraciones que hasta el propio Netanyahu ha rechazado, como cuando propuso lanzar una bomba atómica contra la Franja de Gaza al inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023.

Asimismo, ha reivindicado la creación de más asentamientos para colonos y la anexión total de Cisjordania ocupada, junto a Ben Gvir y al también radical ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich.

En las últimas semanas, el Gobierno israelí ha aprobado varias medidas inéditas para Cisjordania, entre ellas que el Estado hebreo pueda inscribir como suyas tierras de la conocida como Área C, donde viven entre 150.000 y 300.000 palestinos.

En este sentido, diversas ONG alertan de que cuanto mayor sea el registro como propiedad estatal israelí del territorio palestino, mayor será la aplicación de su soberanía en materia de seguridad, de expansión de asentamientos y otras trabas que reducirán más la movilidad y la capacidad de permanencia de los palestinos en Cisjordania.