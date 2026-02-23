Ministros de 19 países condenan medidas israelíes hacia "anexión de facto" de Cisjordania

"Estas últimas decisiones forman parte de una clara trayectoria que busca cambiar la realidad sobre el terreno y promover una anexión de facto inaceptable. Además, socavan los esfuerzos en curso por la paz y la estabilidad en la región, incluido el Plan de 20 Puntos para Gaza, y amenazan cualquier perspectiva significativa de integración regional", detalla el comunicado publicado a la vez en sus canales oficiales por los ministerios.

Los países firmantes son: Palestina, Brasil, Francia, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Indonesia, Irlanda, Egipto, Jordania, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Catar, Arabia Saudí, Eslovenia, España, Suecia y Turquía, así como la Liga de los Estados Árabes y de la Organización para la Cooperación Islámica.

En el texto, piden a Israel revocar la medida que permite -por primera vez desde 1967- reclasificar tierras en los territorios palestinos como "tierras estatales" israelíes, así como respetar sus obligaciones internacionales y a abstenerse "de acciones que resulten en cambios permanentes" en la situación jurídica y administrativa de los territorios palestinos.

"Reiteramos nuestro rechazo a todas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del Territorio Palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental. Nos oponemos a cualquier forma de anexión", instan.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy