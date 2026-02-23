Ministros de Exteriores de la UE no logran acordar sanciones a Rusia por 4 años de guerra

"Lamentablemente, no hemos llegado a un acuerdo sobre el vigésimo paquete de sanciones. Se trata de un revés y un mensaje que no queríamos enviar hoy, pero el trabajo continúa", indicó la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa tras un Consejo de ministros comunitarios.

Sobre la falta de unanimidad necesaria para sacar adelante esa nueva ronda de sanciones, Kallas dijo que "ya hemos visto esta situación antes; también hemos visto que hemos sido capaces de alcanzar soluciones juntos".

"Por eso estamos llevando a cabo contactos a diferentes niveles entre nuestros colegas húngaros y eslovacos, para seguir adelante con este paquete. Por supuesto, no es fácil. Nunca es fácil, pero el trabajo continúa", indicó Kallas.

La Comisión Europea propuso el pasado 6 de febrero vetar completamente los servicios marítimos a los petroleros rusos, sancionar a más empresas del sector energético y a más bancos rusos, así como disposiciones para evitar que productos sensibles lleguen a Rusia, un nuevo paquete de medidas pensado para estar listo al cumplirse cuatro años de invasión.

En cambio, tanto Eslovaquia como Hungría bloquearon su adopción, al condicionar su apoyo a recuperar el suministro de petróleo ruso a través de territorio ucraniano por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques rusos.

"La culpa es de Rusia, porque bombardearon el oleoducto. Y, de hecho, no solo el oleoducto, sino creo que el 80 % de la infraestructura energética ucraniana, y no puedo culpar a los ucranianos por reparar la infraestructura energética que su pueblo necesita a 25 grados bajo cero para tener calefacción y electricidad, por dar prioridad a las personas que sufren por esto", comentó Kallas.

"Lamento mucho que hoy no hayamos logrado un acuerdo, teniendo en cuenta que mañana es el triste aniversario del inicio de esta guerra y que realmente necesitamos enviar señales contundentes a Ucrania de que seguimos ayudándola, pero también de que estamos ejerciendo más presión sobre Rusia para que esta guerra termine", agregó.

Sobre el doble veto que está imponiendo Hungría, también al préstamo de 90.000 millones a Kiev a cargo del presupuesto comunitario, Kallas apuntó que "sabemos que se acercan las elecciones en Hungría, pero me cuesta mucho creer, teniendo en cuenta la historia de Hungría, que la población húngara vaya a apoyar que no se ayude a la población ucraniana que lo necesita".

"Me cuesta mucho creer que eso le reporte puntos extra en las elecciones" al partido del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, indicó, e insistió en que "no hay marcha atrás" en una decisión ya acordada sobre el préstamo.

Aludió a la presencia mañana en Kiev de los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, y afirmó que "sin duda plantearán esta cuestión al primer ministro Orbán, porque realmente no se ajusta a la cláusula de cooperación leal que figura en los tratados".

En todo caso, señaló que si no sale adelante ese modelo de préstamo la UE puede volver a la opción inicial de utilizar los beneficios de los activos rusos congelados para ello.