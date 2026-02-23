Mueren cuatro miembros de las fuerzas sirias en un ataque del EI contra puesto de control

La acción tuvo como objetivo un puesto de control de las Fuerzas de Seguridad Interna y causó la muerte de cuatro integrantes del cuerpo desplegados en la posición, mientras que también perdió la vida uno de los atacantes, informó el Ministerio de Interior sirio en un comunicado.

El departamento gubernamental detalló que otros dos miembros de las tropas gubernamentales resultaron heridos y atribuyó el asalto a una "célula terrorista afiliada al EI", que está siendo perseguida como parte de un operativo de búsqueda para capturar al resto de los autores del ataque.

La acción tuvo lugar apenas un mes después de que Damasco tomara el control de Al Raqa en medio de enfrentamientos con la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD) y del traspaso de zonas hasta ahora en manos de los kurdosirios como parte de un acuerdo de integración nacional.

Al Raqa, antigua capital del 'califato' del Estado Islámico en Siria, estaba controlada por las FSD hasta entonces.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos alertó de que el ataque de este lunes coincide con un aumento de la actividad yihadista sobre todo en las provincias de Al Raqa y Deir al Zur, en el este del país y parte de la cual también fue entregada a Damasco el mes pasado.

En la última semana, la organización contabilizó siete operaciones del EI contra objetivos de las tropas sirias, según indicó en un comunicado.