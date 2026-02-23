Oposición venezolana cree que ley de amnistía deja la puerta abierta para la "persecución"

En una rueda de prensa, Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano, parte de los partidos que integran la PUD, afirmó que la ley da pie a la "puerta giratoria", término utilizado cuando se excarcelan a unas personas y se detienen a otras.

En este sentido, rechazó el artículo 8 de la ley, que especifica la amnistía para 13 hechos ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye a varios presos políticos y no cubre todo el período planteado desde 1999 hasta 2026.

Solórzano subrayó que esto deja por fuera a civiles con causa militar, a personas que están procesadas por la ley contra el odio -que varias ONG piden sea derogada-, así como "decenas de ciudadanos" cuyos casos "no encajan en los artículos" de la ley.

"Si usted sufrió persecución política por (publicar) un estado de WhatsApp (contra el Gobierno), usted no está amparado por esta ley", señaló Solórzano.

Asimismo, criticó que sean los tribunales los encargados de verificar la amnistía, al asegurar que están integrados por "jueces que han sido los propios verdugos".

Sobre este punto, cuestionó que la amnistía "depende exclusivamente del verdugo" y, además, que en la ley se establezca la posibilidad de que "el verdugo diga: 'No, a ti no te voy a dar la amnistía'".

El pasado jueves, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una histórica ley de amnistía para algunos casos de presos políticos.

Al menos 65 personas han sido liberadas en Venezuela tras la aprobación de la ley, indicó este lunes la ONG Foro Penal, aunque Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, aseguró el sábado que son "cientos".

Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.

El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.