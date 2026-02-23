Ortega y Murillo felicitan a Kim Jong-un por reelección como líder del partido norcoreano

"En nombre del pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en nuestro propio nombre, transmitimos nuestras más calurosas y fraternas felicitaciones por su reelección como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, ratificando la confianza y firmeza en usted como líder supremo de su pueblo y nación", señalaron Ortega y Murillo en una declaración.

Los copresidentes nicaragüenses hicieron extensivas sus felicitaciones "a los hermanos de su Partido, en especial a los compañeros que han sido electos durante el noveno Congreso del Partido del Trabajo de Corea".

"Tenemos la certeza que con su firme liderazgo y compromiso, el heroico pueblo de la República Popular Democrática de Corea continuará en la defensa de sus derechos y en la construcción de su propio destino sobre sendas de paz, seguridad, estabilidad y bienestar; garantizando la unidad, el progreso y desarrollo económico", continuaron.

La felicitación llega un día después de que el Partido de los Trabajadores reeligiera a Kim durante la cuarta jornada del Congreso, en una sesión en la que, según la agencia norcoreana KCNA, se destacó la mejora "radical" de la disuasión bélica con las fuerzas nucleares como eje central.

En su mensaje, Ortega y Murillo reiteraron "su inquebrantable compromiso de seguir estrechando los lazos históricos de hermandad revolucionaria, solidaridad, fraternidad y cooperación entre nuestros pueblos, Gobiernos y Partidos".

"Desde Nicaragua bendita y siempre libre, reciba nuestro abrazo fraterno y revolucionario, las expresiones de nuestra admiración, respeto y cariño solidario, así como nuestros mejores deseos de éxito y salud para este nuevo mandato", concluyeron.

Nicaragua y Corea del Norte establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 1979 durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990). Esos lazos fueron suspendidos en 1990 por la Administración de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), tras derrotar en las urnas a Ortega y los sandinistas.

Nicaragua y Corea del Norte, que restablecieron sus relaciones en 2007 con el retorno de Ortega al poder, se caracterizan por su alianza con Rusia y por su oposición a Estados Unidos y al resto de países occidentales.