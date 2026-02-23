Portugal, el país de la UE donde más subió la entrada de inmigrantes entre 2021 y 2023

Así lo indican una serie de estadísticas publicadas este lunes por el portal luso Pordata, la base de datos de la Fundación Francisco Manuel dos Santos, uno de los centros de estudios más prestigiosos de Portugal.

De acuerdo a esas cifras, 5.177 inmigrantes extranjeros entraron en 2012 a Portugal frente a los 133.256 de 2023, lo que refleja una tasa de crecimiento medio del 34,3 %, la mayor de la UE, y a cierta distancia de los países que le siguen como Estonia, donde fue del 30,3 %, y Lituania, con el 30,2 %.

Pese a este crecimiento, los inmigrantes representaban en 2024 el 9,8 % de la población de Portugal, lejos del 47,3 % que suponen en el país europeo con mayor proporción, Luxemburgo, o de otros, como Malta, con el 28,1 %, Chipre, con el 24 %, o Austria, con el 19,5 %.

Sobre vivienda, Pordata indica que el país ibérico fue el segundo donde más subió el precio de las casas entre 2020 y 2024: el 24,1 %, por detrás de Grecia, donde fue del 29 %, en un contexto donde el coste ascendió en 16 de los 27 Estados de la UE.

También señala que Portugal es el segundo Estado de la UE más envejecido, con el 24,1 % de la población mayor de 65 años, detrás de Italia, donde la proporción es del 24,3 %.

Según Pordata, en Italia, Suecia, España y Luxemburgo se registró la mayor esperanza de vida en 2024, que fue de 84 años, mientras que en Portugal, que ocupó el noveno puesto en la UE, fue del 82,7 años.

Otro dato en el que se fija este estudio es en la escolarización de la población activa, donde Portugal es el país europeo con la mayor proporción de personas de entre 15 y 64 años sin haber pasado por la educación secundaria, el 38,7 %, por delante de España, con el 37 %, e Italia, con el 35,7, siendo el promedio de la UE del 24,1 %.

Pordata difundió estos números con motivo de la conmemoración este año de los 40 años de adhesión portuguesa a la UE, en aquel entonces la Comunidad Económica Europea (CEE).