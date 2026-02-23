Presidente de Paraguay designa nuevo ministro en cartera de Industria y Comercio

Durante su juramentación, en un acto encabezado por Peña en el Palacio de López (sede del Ejecutivo), Riquelme aseguró que iniciará una "revolución industrial" en el país que colocará en "el centro" de las políticas públicas a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)

El funcionario reemplazó en el cargo a Javier Giménez, quien fue nombrado el 17 de febrero pasado como jefe del Gabinete Civil de la Presidencia.

"Hoy iniciamos la revolución industrial en el Paraguay y la revolución industrial no es más que vincular las oportunidades de un mercado global con la capacidad local para generar riqueza para todos los paraguayos", sostuvo el nuevo ministro en su discurso.

En ese sentido, se comprometió a aumentar la productividad de la industria con más tecnología y capacitación y anunció que las más de 476.000 mipymes del país "van a estar en el centro de esta revolución".

Igualmente, declaró "la guerra frontal a la usura en el Paraguay", al señalar que no descansará hasta que "ni una sola mipyme tenga que volver a recurrir a un usurero en búsqueda de financiamiento".

Además de la designación de Riquelme, la Presidencia dio a conocer en un comunicado sobre la designación de Javier Viveros como nuevo viceministro de Industria.

Igualmente, Alberto Sborovsky dirigirá el Viceministerio de Comercio y Servicios, en reemplazo de Rodrigo Maluff.

También anunció que Gustavo Giménez seguirá al frente del Viceministerio de Mipymes y que Eduardo Gustale asumirá la dirección de la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex).

Riquelme es licenciado en Administración de Empresas por la Texas Christian University de Estados Unidos y fue director regional de la multinacional alemana de supermercados Aldi Inc. en Orlado (Florida), señaló la nota.