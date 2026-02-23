Promotora australiana llega a un acuerdo para construir Torre Trump, su edificio más alto

El proyecto, denominado Hotel y Torre Internacional Trump Gold Coast, se levantará en el enclave turístico del Paraíso de los Surfistas, el principal barrio turístico de la ciudad de Gold Coast, y supondrá una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares australianos (unos 1.000 millones de dólares estadounidenses o 900 millones de euros), dijo hoy la empresa en un comunicado.

El director ejecutivo de Altus, David Young, indicó que el acuerdo definitivo fue suscrito el 14 de febrero con la Organización Trump, empresa vinculada a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en la residencia de éste en Mar-a-Lago (Florida)

Con la previsión de terminar el proyecto hacia 2030, la torre superará en 15 metros al edificio Australia 108, en Melbourne (sur), y pasará a encabezar el listado de las construcciones más altas del país.

No obstante, medios locales han señalado que existen otros proyectos en planificación que podrían superar esa altura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El complejo combinará un hotel de seis estrellas, que ocupará aproximadamente un tercio del inmueble, con 270 apartamentos de lujo, cuyos precios iniciales se situarían en torno a los cinco millones de dólares australianos (3,5 millones de dólares o 3 millones de euros).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las primeras cinco plantas albergarán un centro comercial con tiendas de alta gama, restaurantes, club de playa y piscina con vistas al océano Pacífico.

Altus aseguró que el proyecto generará al menos 500 empleos durante la fase de construcción y otros 500 puestos permanentes una vez concluido. Young destacó que el desarrollo será "de propiedad y construcción australiana", aunque operará bajo la marca Trump.

El vicealcalde en funciones de Gold Coast, Mark Hammel, precisó a la cadena pública ABC que todavía no se ha presentado una nueva solicitud formal de desarrollo ante el ayuntamiento, trámite necesario para avanzar en la ejecución del rascacielos.

El terreno, situado en el centro del Paraíso de los Surfistas, permanece vacío desde hace más de una década y cuenta con una aprobación previa para una torre de 89 plantas. Según el promotor, las obras podrían comenzar este mismo año.