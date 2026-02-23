Putin condecora a militares rusos en víspera del cuarto aniversario de la guerra

"Los felicito una vez más por la festividad del Día del Defensor de la Patria y por la concesión de estas altas condecoraciones estatales", señaló el presidente, citado por TASS.

El acto tuvo lugar en el Kremlin y a la entrega de medallas le siguió un brindis en el que homenajeó a los oficiales.

"Entre los presentes se encuentran representantes del mando y oficiales de unidades especiales y operativas. Sus valientes acciones y su determinación nos ayudaron a planificar meticulosamente y ejecutar con brillantez las operaciones ofensivas de nuestras tropas en las zonas y direcciones más difíciles", declaró el jefe de Estado.

El mandatario ruso deseó a sus soldados "éxito, buena salud y todo lo mejor", para ellos, así como para "sus familiares y amigos".

Putin pidió a sus oficiales ser responsables con sus subordinados, ya que "de cierta manera controlan sus vidas", comunicó.

"Rusia lucha por su futuro, por la independencia, por la verdad y la justicia", afirmó tras entregar las Estrellas de Oro a nueve militares, ahora considerados héroes de Rusia, y la Orden del Valor a dos militares de las Fuerzas de Defensa Antiaérea, unidad que se enfrenta a ataques diarios de drones ucranianos que penetran en territorio ruso.

Tras el acto, como es tradicional, Putin, junto con los condecorados, depositó una corona de flores en la Tumba del Soldado Desconocido, cerca de la muralla del Kremlin, a lo que le sucedió un minuto de silencio.

Durante la ceremonia desfilaron miembros de la guardia de honor y Putin charló nuevamente con los militares asistentes.

En un mensaje televisado esta noche, Putin prometió acelerar el desarrollo tecnológico militar para fortalecer al ejército ruso.