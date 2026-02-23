Putin promete acelerar desarrollo tecnológico militar en víspera de aniversario de guerra

"Aceleraremos el desarrollo de los sistemas avanzados para nuestras fuerzas armadas. Estoy seguro de lo más importante: esta tecnología siempre estará en buenas manos", señaló Putin en por televisión estatal.

A la espera de una nueva ronda de negociaciones para la paz en Ucrania, que se espera que ocurra nuevamente en la ciudad suiza de Ginebra, Putin recordó que para fortalecer al ejército también contribuye la experiencia en la guerra.

"Continuaremos realizando esfuerzos a gran escala para fortalecer el ejército y la armada, teniendo en cuenta la evolución de la situación internacional, aprovechando la experiencia de combate adquirida durante la operación militar especial y apoyándonos en las poderosas fuerzas de nuestra industria, ciencia y alta tecnología", explicó.

El mandatario ruso hizo mención a la triada nuclear rusa, cuyo desarrollo "sigue siendo una prioridad absoluta", sirviéndole tradicionalmente al país como una garantía de seguridad y permitiéndole "asegurar la disuasión estratégica y el equilibrio de poder en el mundo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, fue el potencial de "todas las demás ramas y servicios de las fuerzas armadas" lo que prometió "aumentar significativamente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Mejorando su preparación para el combate, su movilidad y su capacidad para operar en cualquier condición", añadió.

En medio de un notable empeoramiento económico a nivel nacional que ha generado alerta en la sociedad rusa, Putin celebró en este día festivo, considerado popularmente como 'el día del hombre', la multinacionalidad del país y cómo "representantes de todos los pueblos" de Rusia "defienden heroicamente" los intereses de la nación.

"Una profunda reverencia a todos los que luchan por la patria. Memoria eterna a los héroes que murieron por nuestro pueblo", declaró el presidente ruso.