Sánchez espera cooperar con el nuevo primer ministro de Países Bajos en temas prioritarios

En su cuenta de la red social X, Sánchez deseó "todo lo mejor" al liberal progresista Rob Jetten tras su toma de posesión como primer ministro.

"Desde España estamos deseando cooperar en Europa en temas prioritarios como vivienda, competitividad y la agenda verde y digital", escribió Sánchez.

El nuevo gobierno neerlandés es una coalición de centroderecha en minoría liderada por Jetten, líder del partido vencedor de las elecciones del pasado mes de octubre.

El nuevo primer ministro juró este lunes el cargo para dar inicio a una legislatura con una estabilidad cuestionada, que dependerá de pactos con la oposición para sacar adelante su agenda.