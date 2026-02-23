Mundo
23 de febrero de 2026 - 16:55

Sánchez espera cooperar con el nuevo primer ministro de Países Bajos en temas prioritarios

Imagen sin descripción

Madrid, 23 feb (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, felicitó este lunes al nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, con quien espera cooperar en temas prioritarios para la Unión Europea (UE).

Por EFE

En su cuenta de la red social X, Sánchez deseó "todo lo mejor" al liberal progresista Rob Jetten tras su toma de posesión como primer ministro.

"Desde España estamos deseando cooperar en Europa en temas prioritarios como vivienda, competitividad y la agenda verde y digital", escribió Sánchez.

El nuevo gobierno neerlandés es una coalición de centroderecha en minoría liderada por Jetten, líder del partido vencedor de las elecciones del pasado mes de octubre.

El nuevo primer ministro juró este lunes el cargo para dar inicio a una legislatura con una estabilidad cuestionada, que dependerá de pactos con la oposición para sacar adelante su agenda.