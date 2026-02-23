Socióloga española ofrece en Madrid un viaje por lugares clave de la guerra civil española

Puertas trabajó durante años en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde antiguamente funcionó la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura argentina (1976-1983), y realizó allí una ruta histórica sobre la guerra civil española.

Ahora ha trasladado esa experiencia a Madrid y, según explicó a EFE, una de las búsquedas principales de la propuesta es “señalar la importancia de la memoria en el espacio público” y reflexionar acerca de la falta de señalización de lugares donde transcurrió la historia como una forma de “expropiación del patrimonio de toda la sociedad”.

Para Puertas, las políticas de memoria permiten “la patrimonialización de la cultura política y de la historia para que la sociedad pueda acceder a su propia historia”.

Cuando eso no ocurre “se vulnera el derecho al conocimiento”, argumentó.

A juicio de Puertas, en España la Ley de Memoria Democrática de 2022 “enfrenta dificultades en su implementación", a lo que hay que sumar la vigencia de la Ley de Amnistía, que "impide juzgar a los responsables de funcionarios del franquismo y de la transición".

A pesar de los obstáculos, la socióloga señaló que ha encontrado en la capital española "mucho interés por la memoria" y participación de "familias enteras que muchas veces desconocen que en Madrid hubo bombardeos o que tienen familiares represaliados”.

Puertas invita a los participantes a ver, antes del recorrido, el documental “El silencio de otros” y la película “La trinchera infinita”.

Estas obras permiten reflexionar, a su juicio, sobre el “impacto que tuvo el silencio en España durante 40 años” y conceptos complejos como la justicia universal y los crímenes de lesa humanidad.

El recorrido de nueve paradas que se inicia en Lavapiés y culmina en la famosa Puerta de Sol madrileña es una invitación no solo a ahondar en hechos históricos, sino a "pensarnos a nosotros mismos, los visitantes y yo, y detectar qué relatos y narraciones atraviesan nuestro sentido común respecto de este período", concluyó Puertas.