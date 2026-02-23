Supremo de EE.UU. escucha argumentos sobre bienes confiscados por Cuba en 1960

Las audiencias orales sobre Havana Docks Corporation vs. Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil vs. Corporación Cimex (Cuba), tienen como base la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, también llamada Ley Helms-Burton por sus principales promotores.

El Título III de esta ley, dirigida contra el Gobierno del país caribeño y muy criticada por el entonces presidente cubano, el fallecido Fidel Castro, permite a los estadounidenses interponer demandas ante un tribunal federal contra todo el que "trafique con bienes confiscados por el Gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959".

El caso de Havana Docks Corporation se presentó en Florida en 2019 contra cuatro líneas de cruceros: Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y MSC, que operaron entre fines de 2015 y mediados de 2019 en la Terminal de Cruceros del Puerto de La Habana, confiscado por el Gobierno cubano en 1960 a la compañía estadounidense.

Un juez federal falló en contra de las empresas de cruceros, a las que ordenó pagar 100 millones de dólares cada una. Esta sentencia quedó sin efecto luego de que una corte de apelaciones la revocara. Havana Docks pidió al Supremo que escuchara los argumentos sobre el caso, a lo que la corte accedió en 2024.

La segunda demanda involucra a la petrolera Exxon Mobil y la confiscación en 1960 por el Gobierno cubano de activos de petróleo y gas que incluían una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio de la empresa estadounidense en la isla y por la que no recibió compensación.

Exxon presentó su caso en 2019 ante un tribunal federal en Washington D.C. contra tres entidades estatales cubanas que habrían violado la ley Helms-Burton al extraer, importar y refinar petróleo crudo y operar estaciones de servicio utilizando propiedades confiscadas a Exxon.

La Corte Suprema, en la mira de Trump por tumbar su esquema arancelario al declarar inválidos los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes, tendría hasta el verano para emitir su juicio.

El Gobierno Trump envió opiniones de respaldo a las demandas de las empresas estadounidenses, como recordó en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

"EE.UU. tiene importantes intereses en política exterior en fomentar la democracia en Cuba, promoviendo la rendición de cuentas por las confiscaciones ilícitas del gobierno cubano mediante demandas amparadas en el Título III, y apoyando la compensación para las víctimas estadounidenses de las expropiaciones ilegales de la era Castro", escribió la Administración al Supremo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha aumentado la presión contra La Habana, cortando su acceso al crudo venezolano e imponiendo aranceles a quienes vendan petróleo a Cuba, lo que ha provocado una paralización de la mayoría de las actividades en el país caribeño y la agudización de una de sus peores crisis económicas y humanitarias.