Trabajadores metalúrgicos toman una fábrica en el sur de Argentina por deuda de salarios

La empresa atraviesa un concurso de acreedores y su planta industrial de la localidad de Río Grande, donde se desempeñan 140 empleados, detuvo su producción el pasado 26 de diciembre y adeuda a sus trabajadores los salarios del mes de enero.

El secretario general de la UOM de Río Grande, Martínez, explicó en conferencia de prensa que la toma se produjo luego de reiterados intentos fallidos de diálogo con los responsables de la firma.

“El objetivo es defender los puestos de trabajo, garantizar la continuidad operativa y exigir el pago de todos los montos adeudados”, sostuvo el dirigente sindical, quien confirmó que la comisión directiva y el cuerpo de delegados permanecerán dentro del establecimiento hasta obtener una solución.

Martínez señaló a su vez que el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria de la Provincia fueron notificados de la situación y que esperan una intervención "urgente".

El delegado José López remarcó: “Son 113 familias que dependen de esto. Tenemos hijos, alquileres y obligaciones que hoy no podemos afrontar".

De acuerdo a un reciente informe de la fundación Fundar, desde noviembre de 2023 a noviembre de 2025 cerraron en Argentina unas 21.938 empresas, ahogadas por la falta de crédito, la imposibilidad de competir con las importaciones abiertas por el Gobierno y una demanda deprimida por un consumo doméstico muy golpeado tras dos años de ajuste.

Las estadísticas de diversos organismos oficiales revelan una continua pérdida de puestos de empleo asalariados (bajo contrato), tanto en el sector privado como en el público, y un crecimiento de trabajadores independientes e informales.

El pasado miércoles la histórica empresa de neumáticos argentina FATE anunció el cierre de su planta en la provincia de Buenos Aires y el despido de 920 trabajadores, algunos de los cuales desplegaron medidas de fuerza dentro y fuera del establecimiento que continúan al día de hoy.

Según informó este lunes el Ministerio de Capital Humano, en la audiencia la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), celebrada en el contexto de una conciliación obligatoria, "no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes", por lo que convocó a una nueva reunión para este miércoles.