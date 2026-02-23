Tras rescindir con Cardama, Uruguay analiza nuevas ofertas de patrulleras oceánicas

El mandatario señaló que este mes seleccionarán dos de las opciones que hoy tienen sobre la mesa y, según dijo, al menos una de las propuestas que se manejan es de una empresa española.

Al ser consultado sobre qué condiciones deberán cumplir las empresas oferentes, el mandatario dijo que espera "transparencia".

"Por supuesto que hay un tema de costos que uno tiene que analizar, pero por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces", afirmó Orsi, quien resaltó que "lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas".

Orsi insistió en que faltan recursos para asegurar el control costero en el país suramericano, pero que no bastará con la compra de las OPV, por lo que también buscarán adquirir lanchas rápidas para asegurar el control del río Uruguay y la costa oceánica.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou (2020-2025), rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

El viernes 13 de febrero, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó la rescisión del contrato y el inicio de acciones "para recuperar el patrimonio" del Estado y adquirir las patrullas oceánicas.