Trump amenaza con subir aranceles a países que decidan "jugar" con el fallo del Supremo

"Cualquier país que quiera 'jugar' con esta ridícula decisión del Tribunal Supremo, especialmente aquellos que han 'estafado' a EE.UU. durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco", escribió Trump en su red Truth Social.

El mensaje de Trump es una continuación de sus duras críticas contra la mayoría de la Corte Suprema que determinó que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gravámenes "recíprocos" y de otra índole con base a la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esos aranceles supuestamente recíprocos llevaron a varios países a realizar acuerdos bilaterales con Washington para rebajar el aumento porcentual de las tasas impuestas a sus exportaciones, algo que ahora se enfrenta a un nuevo marco legal y posiblemente a porcentajes menores que los que pactaron.

La publicación del presidente estadounidense coincidió con la decisión este lunes del Parlamento Europeo de paralizar la ratificación del acuerdo comercial que la Unión Europea y EE.UU. firmaron el pasado verano ante la incertidumbre generada por la sentencia del Supremo.

Poco después de darse a conocer la decisión el pasado viernes, el mandatario estadounidense insistió que los magistrados que fallaron en su contra lo hicieron "influenciados por intereses extranjeros" y aseguró que los países que "han estado estafando" a EE.UU. "durante años están eufóricos" tras el dictamen.

Aunque no ha quedado claro en la opinión del Supremo, esta decisión podría significar el reembolso de entre 175.000 y 240.000 millones de dólares recaudados por la Administración Trump con los llamados "gravámenes recíprocos" anunciados en abril de 2025, que oscilan entre el 10 % base hasta el 50 %.

En respuesta al fallo, Trump anunció un arancel global del 10 %, que luego aumentó al 15 %, bajo un nuevo marco legal y sin contar con el aval del Congreso.

Importantes socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos la UE y China, tratan de buscar claridad sobre estos nuevos gravámenes y la vigencia de los pactos comerciales firmados con Washington.

En el caso del bloque europeo, una gran mayoría de sus productos han estado sujetos a un arancel del 15 %, pero la UE no ha importado los bienes industriales estadounidenses al 0 % -como se comprometió- porque la Eurocámara no ha ratificado el pacto.

Ahora, Bruselas quiere saber si el Gobierno estadounidense va a seguir cumpliendo su parte del trato o si los aranceles del 15 % que ha anunciado Trump este fin de semana modifican lo acordado.

Pekín dijo este lunes que está "evaluando" el contenido y el impacto del fallo de la Corte Suprema estadounidense y reiteró su oposición a las medidas "unilaterales", al tiempo que criticó el "proteccionismo", a poco más de un mes de la visita de Trump a China, en la que está previsto que se reúna con su homólogo chino, Xi Jinping.