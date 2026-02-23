Wall Street cierra en rojo tras anuncio de aranceles y preocupación por IA en tecnológicas

El Dow Jones bajó un 1,66 %, hasta los 48.804 puntos; el selectivo S&P 500 perdió un 1,04 %, hasta los 6.837 enteros; y el tecnológico Nasdaq cayó un 1,13 %, hasta las 22.627 unidades.

Tras el fallo del Tribunal Supremo estadounidense el pasado viernes sobre su política de aranceles, Trump anunció un aumento global del 10 %, que luego elevó al 15 % el sábado.

"La gran pregunta para la economía es qué sucederá después de este periodo. Si la política arancelaria se mantiene por este camino, es muy posible que volvamos a la Corte Suprema a finales de este año", comenta a la cadena CNBC Michael Landsberg, director de inversiones de Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Además, Wall Street cayó arrastrado por la caída del 13 % de IBM después de que Anthropic describiera nuevas capacidades de su modelo Claude, que permite escanear código de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones.

Entre las compañías afectadas, CrowdStrike y Zscaler cayeron alrededor de un 10 %. Netskope y Tenable descendieron aproximadamente un 12 %, mientras que SailPoint perdió un 9 % y Okta, más del 6 %.

Al margen, el pasado fin de semana la firma de investigación Citrini Research publicó un informe sobre cómo el auge de la IA podría afectar a la economía en general, provocando un desempleo del 10 %, algo que golpeó a las acciones de software.

Mientras, la farmacéutica danesa Novo Nordisk cayó más del 15 % después de anunciar que su fármaco experimental para la pérdida de peso de nueva generación, CagriSema, no logró cumplir con su objetivo de demostrar que no es inferior a un medicamento rival de Eli Lilly, empresa que presentó hoy un nuevo formato de su fármaco Zepbound y cerró con una subida del 4,86 %.