'Wuthering Heights' recauda 151,7 millones de dólares en todo el mundo

'Wuthering Heights' ha caído al segundo puesto en la taquilla de Estados Unidos y Canadá este fin de semana, pero se mantiene en cabeza en la taquilla internacional.

La película de Emerald Fennell ('Promising Young Woman') está teniendo un mayor éxito en el extranjero, donde acumula 91,7 millones de dólares hasta la fecha. Reino Unido (22,5 millones), Italia (9,4 millones) y Australia (8,3 millones) son los mercados con mejor acogida.

'GOAT', la película de animación de Sony que retrata la vida de un animal que aspira a ser campeón de baloncesto, ocupa el segundo puesto de la taquilla mundial -y el primero en el ranking norteamericano este fin de semana-. Ha recaudado 44 millones de dólares en el mercado internacional.

Reino Unido es el territorio con mayor recaudación (14,5 millones de dólares), seguido de México (3,4 millones) y Francia (3 millones).

'Crime 101', de Amazon MGM Studios, recaudó 6,2 millones de dólares este fin de semana en el mercado norteamericano y acumula 46 millones en todo el mundo desde su estreno hace diez días.

La película, protagonizada por Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, se ha estancado con 21,6 millones en el extranjero y 24,7 millones en el mercado norteamericano, según señala Variety.

'Send Help', la película de terror de Sam Raimi, estrenada hace tres fines de semana, alcanza una recaudación global de 83 millones de dólares, de los que 55,5 corresponden a Estados Unidos y Canadá, y se coloca en el quinto puesto de recaudación de este mercado este fin de semana.