Aimee Lou Wood protagonizará la nueva adaptación televisiva de 'Jane Eyre'

Wood dará vida a la indomable heroína creada por Charlotte Brontë en esta versión escrita por Miriam Battye, conocida por su trabajo en la serie 'Succession'.

La serie está siendo producida por la poderosa productora británica Working Title.

Publicada en 1847, 'Jane Eyre' sigue a una joven huérfana que, tras superar un infancia difícil y un internado estricto, se convierte en institutriz y conoce al enigmático señor Rochester.

La novela fue considerada revolucionaria tanto por su narración en primera persona como por la manera en que redefinió la representación de la experiencia femenina en la literatura del siglo XIX.

La historia ya había sido adaptada a la televisión en 2006 con Ruth Wilson como protagonista, y Mia Wasikowska también dio vida a este personaje en la versión cinematográfica de 2011 de Cary Joji Fukunaga.

Wood saltó a la fama en la serie de Netflix 'Sex Education', pero fue la última temporada de 'The White Lotus' la que catapultó su carrera alcanzando nominaciones en premios como los Globos de Oro o los Emmy.