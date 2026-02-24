Al menos 20 muertos y varios desaparecidos por las lluvias en el sureste de Brasil

Dieciséis de las víctimas mortales son de Juiz de Fora, el municipio más afectado por la tempestad, donde se han desalojado de sus hogares a cerca de 500 personas, mientras que los otros cuatro fallecidos se registraron en Ubá, según fuentes del Cuerpo de Bomberos.

Efectivos de las fuerzas de seguridad, con la ayuda de perros rastreadores, continúan movilizados en la búsqueda de personas desaparecidas, sobre las que no se ha informado un número determinado, aunque el portal G1 cifra en al menos 45.

Las intensas precipitaciones de las últimas horas han causado numerosos deslizamientos de tierra, la caída de árboles y graves inundaciones en algunos barrios de Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, según señaló la Alcaldía en sus redes sociales.

La situación "crítica" ha obligado a las autoridades locales a decretar el estado de calamidad pública y a pedir a la población que se resguarden en "puntos de seguridad".

El Ayuntamiento de Juiz de Fora ha suspendido, además, las actividades en los colegios municipales y ha habilitado tres de estos para albergar a los afectados.

Según la Alcaldía, este es el mes de febrero más lluvioso de la historia de la ciudad, que ya acumula 584 milímetros de agua acumulados en el periodo, más del doble de lo previsto.

Para este martes, además, se esperan más precipitaciones, causadas por un frente frío que avanza sobre el litoral sureste del país y que mantiene el escenario de inestabilidad en la zona.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, decretó luto oficial de tres días en la región por la catástrofe climática.

"El trabajo del Estado continuará mientras sea necesario. Minas está presente y hará todo lo que esté a su alcance para aliviar este sufrimiento", afirmó Zema en un vídeo divulgado por la Defensa Civil.

Brasil ha registrado en los últimos años diversos eventos climáticos extremos como consecuencia de fuertes temporales, sobre todo en la región sur y sureste del país, donde se concentra la mayoría de la población.

Uno de los más graves y recientes tuvo lugar en mayo de 2024 en el estado de Rio Grande do Sul, donde murieron unas 180 personas y muchas ciudades, incluida Porto Alegre, la capital regional, quedaron anegadas por el agua durante semanas.