Albares viaja a Ucrania con motivo de los cuatro años de la invasión rusa

Según el Ministerio de Exteriores, Albares ha dicho sobre su quinta visita a Ucrania desde el comienzo de la guerra que el país debe ser ayudado "no sólo a defenderse, sino a ganar la paz".

El ministro español ha abogado por "una paz justa, duradera y basada en el respeto" a la soberanía de Ucrania y que garantice que no vuelva a producirse otra agresión militar por parte de Rusia.

El presidente ruso, "Vladímir Putin no perdona que Ucrania quiera ser una democracia, una sociedad plural, abierta y tolerante; que quiera formar parte de la Unión Europea", ha dicho también el jefe de la diplomacia española.

Albares participará en Kiev en varios actos conmemorativos y se reunirá con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga.

En la capital ucraniana ya se encuentran otros homólogos suyos, como el polaco, Radoslaw Sikorski, y el croata, Gordan Grlić Radman, que acompaña al primer ministro de su país, Andrej Plenković.

Exteriores recuerda que España ha prestado a Ucrania ayuda militar, financiera y humanitaria desde el comienzo de la invasión a gran escala rusa, y destaca la ayuda proporcionada por Madrid en febrero para hacer frente a la crisis provocada por los ataques masivos rusos al sistema energético ucraniano.

Según el ministerio que dirige Albares, España fue en 2025 el octavo mayor contribuyente en asistencia militar a Ucrania y el cuarto en adiestramiento y formación.

España apoya además las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE y ha concedido protección temporal a 240.000 ciudadanos ucranianos durante la guerra.

El ministro coincidirá en Kiev con líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y los jefes de Estado y de Gobierno de los países nórdicos y bálticos.

Los líderes se reunirán en la capital ucraniana con el presidente Volodímir Zelenski, y se conectarán a la videoconferencia de la 'Coalición de los Voluntarios', formada por más de treinta países y en la que también participará el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.