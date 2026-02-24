Aplazado el juicio contra la joven marroquí residente en Francia por apoyar a GENZ212

La joven, que vive y trabaja en Francia, fue arrestada el pasado 12 de febrero a su llegada al aeropuerto de Marrakech y trasladada a Casablanca, donde finalmente quedó en libertad a la espera de juicio por supuestamente incitar a la violencia en internet por la divulgación en redes de mensajes en apoyo del GENZ212.

El juicio, inicialmente previsto para esta semana, se ha aplazado hasta el próximo día 9 de marzo atendiendo a una solicitud de la defensa porque "no hemos recibido todavía el escrito de la acusación", explicó la abogada de la activista, Sara Soujar, al diario online marroquí Telquel.

La detención de Kharroubi, de 28 años, ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y denuncias de organismos civiles como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

Según la AMDH, unas 1.500 personas -entre ellas más de 300 menores de edad- fueron procesadas y 240 recibieron condenas de hasta 15 años de cárcel en Marruecos por su relación con las protestas juveniles del GENZ212.

Las protestas comenzaron de forma pacífica el pasado septiembre para reivindicar mejoras en sanidad y educación, mayor justicia social y lucha contra la corrupción, pero días después se produjeron incidentes de violencia en algunas ciudades que causaron tres muertos y cientos de heridos.

Uno de cada tres jóvenes marroquíes menores de 35 años ni estudia ni trabaja, más de cuatro millones de personas en un país con una población de unos 37 millones de habitantes, según datos oficiales.