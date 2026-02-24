Borrell: la guerra en Ucrania no terminará con un acuerdo de paz

Borrell alertó de que el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad europea para sostener el apoyo frente al desgaste y las divisiones internas.

Durante un debate en la Casa de América de Madrid, organizado por la plataforma '¡Aguanta Ucrania!', lanzada en 2023 en Colombia, el exdirigente europeo sostuvo que el conflicto se ha convertido en una guerra de desgaste en la que el objetivo de Rusia es "dejar a Ucrania a oscuras, sin luz en mitad del invierno".

A su juicio, el escenario más esperable no es un tratado de paz formal, sino, "en el mejor de los casos, una situación similar a la de la península coreana", con un alto el fuego sin resolución definitiva.

No obstante, reconoció que ni siquiera esa opción le parece cercana.

"Hay dos guerras. Una, la de verdad, en la que muere gente; otra, la guerra de las mentes, la conquista de las mentes", afirmó, en referencia a la propaganda rusa que provoca el posicionamiento de muchas personas de Latinoamérica a favor de Rusia, según se afirmó en el debate.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Borrell también señaló que el principal problema para Ucrania no es solo el frente militar, sino la fragilidad del respaldo occidental.

En el caso de la Unión Europea (UE), lamentó la dificultad para aprobar nuevas sanciones a Rusia y para movilizar los 90.000 millones de euros de ayuda financiera acordados, debido al veto de Hungría, algo que al principio de la guerra, aseguró, no existía; "todos milagrosamente, con alguna excepción, se unieron a la idea de armar a Ucrania".

Asimismo, el antiguo responsable de la diplomacia europea advirtió de que la unidad del “mundo occidental” se está viendo erosionada por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuya posición —según aseguró— rompe con la línea mantenida hasta ahora por Washington.

Pese a todo, defendió que Ucrania “tiene una oportunidad real de resistir” si los países europeos son capaces de mantener el apoyo político, económico y militar en el tiempo, porque el contrario (Rusia) se agota también.

En este sentido, destacó que Rusia también esta sufriendo todas las consecuencias de las pérdidas materiales y humanas, ya que "está gastando el 40 % de su presupuesto en la guerra", con lo que no tiene "tan claro" que el tiempo le favorezca.

Por su parte, Sergio Jaramillo, ex Consejero Comisionado para la Paz de Colombia y cofundador de la iniciativa '¡Aguanta Ucrania!', destacó la resistencia del pueblo ucraniano y, en especial, de sus mujeres. "La resiliencia ucraniana está basada en relaciones humanas", aseguró.

Tras haber sufrido en primera persona los bombardeos rusos en una de sus visitas a Ucrania, explicó que la reacción que vio tras crear el movimiento "fue como una bola de nieve de la manera más natural".

Lanzaron esta campaña en 2023 en un festival literario en Cartagena (Colombia) y "comenzaron a unirse voces, porque es cierto que América Latina no pasa por su mejor momento, por no decir que pasa por su peor momento, pero al mismo tiempo hay un sustrato de sentido común", sostuvo Jaramillo.