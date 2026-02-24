Brand se declara no culpable de dos nuevos delitos sexuales

El actor, de 50 años, se declaró no culpable de estos dos cargos que fueron supuestamente competidos en 2009 en Londres.

Vestido con una camisa con estampado de leopardo y varios botones desabrochados, Brand confirmó su nombre y su declaración de no culpabilidad desde el banquillo.

El actor ya había sido acusado el año pasado de cinco delitos de índole sexual: dos de violación, uno de atentado contra el pudor y dos de agresión sexual, presuntamente cometidos entre 1999 y 2005 y que involucran a cuatro mujeres, pero los negó en su momento ante los tribunales.

Se espera que el juicio contra Brand dé comienzo el 3 de junio de este año en la corte de Southwark y que se prolongue durante ocho semanas, hasta el 25 de julio.