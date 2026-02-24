Brasil e Interpol firman un acuerdo que reforzará la lucha contra el crimen organizado

"La iniciativa reunirá a expertos en aplicación de la ley y seguridad pública de toda Sudamérica, incluidos especialistas del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (CCPI Amazônia) en Manaos, para abordar las amenazas criminales transnacionales más apremiantes que afronta la región", detalló Interpol en un comunicado.

El grupo de trabajo especializado que se creará a raíz de este acuerdo, firmado en Brasilia con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño, tendrá el apoyo de la Policía Federal del país latinoamericano y de la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos.

También estará respaldado por una contribución financiera del Gobierno de Brasil.

Este nuevo grupo de trabajo centrará su labor en el mapeo, el seguimiento y el análisis de las rutas del tráfico de drogas y las actividades delictivas conexas en las zonas transfronterizas y la región amazónica.

También trabajará en la identificación y detención de objetivos delictivos de alto valor; el desmantelamiento de estructuras financieras ilícitas; la identificación, localización y recuperación de activos ilícitos; y la coordinación de operaciones conjuntas contra las organizaciones delictivas transnacionales.

"La iniciativa marca un nuevo nivel de cooperación internacional entre Brasil e Interpol, lo que refuerza la lucha contra las organizaciones criminales que operan a nivel nacional, regional y mundial", celebró el organismo internacional con sede en la ciudad francesa de Lyon.