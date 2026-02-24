Canciller venezolano espera que la UE no vuelva a aplicar sanciones contra un pueblo

"Todas las sanciones son ilegales, ilegítimas y carecen de sentido", señaló el ministro después de intervenir en la Conferencia de Desarme de la ONU, que se reúne en esta ciudad de Suiza, donde también ha participado en el Consejo de Derechos Humanos.

Preguntado sobre la solicitud que presentó España a la Unión Europea para que levante las sanciones contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, Gil respondió que "más allá de sanciones personales o a un funcionario nuestro, el mundo lo que está demandando, como lo ha dicho la Asamblea General de la ONU, es el levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales".

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, confirmó el lunes que planteará que la UE levante las sanciones contra Rodríguez, conforme a la petición de España.

El ministro venezolano consideró que si la UE opta por esa vía significará "el restablecimiento de la legalidad internacional" porque "esas sanciones nunca debieron ocurrir".

"El daño que ha causado al pueblo de Venezuela todo el sistema de sanciones ha sido realmente importante", admitió el ministro, quien declinó comentar otros aspectos de la actualidad en Venezuela.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su discurso en la Conferencia de Desarme, Gil denunció que las sanciones se han aplicado como una forma de "agresión económica" contra su país, con el fin de causar inestabilidad y "asfixiar al Estado para forzar cambios políticos".