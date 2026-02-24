Candidato presidencial del partido de Petro denuncia persecución política en su contra

"Es una decisión inusitada y arbitraria porque no tiene ningún sustento jurídico ni en hechos reales y probados, y además es tomada por personas que están claramente prevaricando", dijo el candidato, del mismo partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa virtual.

El senador Cepeda aseguró que su exclusión de la consulta forma parte de "una campaña claramente de persecución que tiene como objetivo, sin lugar a dudas, minar mi credibilidad como figura política" de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

El político informó además que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la cual ya presentó un documento para que haga seguimiento a su caso.

Cepeda señaló directamente al magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, quien está siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el caso de soborno a testigos y fraude procesal relacionado con el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

"Prada aparece en ese proceso como presunto cómplice de las actuaciones que se hicieron en ese contexto en mi contra", sostuvo Cepeda, quien es reconocido como víctima en esa investigación, que busca esclarecer supuestos intentos de manipular testigos para que declararan falsamente en su contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El CNE rechazó este mes la participación de Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda al considerar que incurriría en doble participación, ya que en octubre pasado fue elegido candidato presidencial del Pacto Histórico en una consulta interna de ese partido y solo se puede participar en una elección de ese tipo.

Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto según sondeos recientes, ha insistido en que esa decisión vulnera sus derechos políticos y ha advertido que, de mantenerse, se inscribirá directamente como candidato para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.