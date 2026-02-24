China no confirma las fechas del viaje de Trump pero admite comunicación con Washington

En rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning destacó hoy que la diplomacia entre jefes de Estado desempeña "un papel estratégico insustituible" en las relaciones entre China y Estados Unidos.

"Las dos partes mantienen comunicación sobre la visita del presidente Trump a China. Sin embargo, respecto a la cuestión específica que usted mencionó, no tenemos información que proporcionar por el momento", indicó la portavoz al ser preguntada por el viaje previsto, según Washington, del 30 de marzo al 2 de abril en Pekín.

La Casa Blanca confirmó el jueves que Trump viajará a China en esas fechas, en lo que sería su primera visita oficial al país en su segundo mandato y el sexto encuentro presencial con el presidente chino, Xi Jinping.

El anuncio se produce en medio de la tregua comercial de un año acordada en octubre pasado entre ambas potencias, que incluyó reducciones parciales de aranceles y la suspensión temporal de algunas restricciones, aunque persisten diferencias en ámbitos como tecnología, seguridad en Asia-Pacífico y la cuestión de Taiwán.

En este contexto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitó recientemente el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como base jurídica para imponer aranceles generalizados, mientras la Administración Trump anunció un gravamen global del 10 % al amparo de otra normativa comercial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Analistas han señalado que el fallo judicial reduce la carga arancelaria efectiva sobre China respecto a los niveles previos y podría influir en el clima previo a la eventual cumbre entre ambos mandatarios.

Pekín ha reiterado su oposición a las medidas "unilaterales" y ha sostenido que "la guerra comercial no tiene ganadores".