China pide que Ucrania no centre su relación con Europa un día antes de visita de Merz

La portavoz del departamento, Mao Ning, sostuvo hoy en rueda de prensa que Pekín mantiene una "posición objetiva e imparcial" sobre el conflicto y apoya una solución política mediante esfuerzos diplomáticos, pero "no es parte en la cuestión de Ucrania".

Mao replicó así a una pregunta sobre la posibilidad de que Merz aborde con las autoridades chinas durante su visita la guerra en Ucrania y el papel de Pekín en el conflicto, ante lo que señaló que los líderes "intercambiarán opiniones sobre asuntos de interés común".

La visita de Merz permitirá reforzar la "cooperación y el beneficio mutuo" entre ambos países, según la portavoz, quien recordó que se trata del primer viaje del líder alemán desde que asumió el cargo y aseguró que Pekín está dispuesto a aprovechar la visita para "mejorar el entendimiento y la confianza mutua".

Durante la visita, que tendrá lugar entre el miércoles y el jueves de esta semana, el gobernante alemán mantendrá un encuentro con Xi, mientras que con Li celebrará conversaciones oficiales para abordar el estado de las relaciones bilaterales y asuntos de interés común.

Mao indicó que como segunda y tercera economías del mundo, el desarrollo estable de las relaciones bilaterales "se ajusta a los intereses de ambas partes y responde a las expectativas de la comunidad internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Gobierno alemán, Merz abordará en Pekín cuestiones económicas, comerciales y de seguridad, y viajará acompañado por una delegación empresarial.

En 2025, China fue el principal socio comercial de Alemania, con un volumen de intercambios de 251.800 millones de euros, según datos oficiales alemanes.

La llegada de Merz se suma a la cascada de visitas de mandatarios occidentales a China en los últimos meses, en los que han pasado por Pekín los presidentes o primeros ministros de España, Francia, Canadá, Irlanda y el Reino Unido, entre otros.