CK Hutchison cae un 1,8 % en bolsa tras perder el control de sus dos puertos en Panamá

Concretamente, los títulos de la compañía bajaban un 1,79 % pasadas las 11:30 hora local (03:30 GMT), aunque siguen acumulando un repunte de casi un 17 % en lo que va de año.

Este lunes, las autoridades del país centroamericano tomaron el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, dos de los cinco que hay en torno al canal de Panamá y paso del 38 % del total de contenedores que maneja el sistema portuario panameño, que ahora quedarán en manos de filiales de la danesa Maersk y la suiza MSC de forma transitoria.

PPC considera que la "toma ilegal" de los puertos es el "punto culminante de la campaña ilegal que el Estado inició hace un año dirigida contra PPC, sus inversionistas y su contrato de concesión", y hace responsable a Panamá de "todo perjuicio o daño causado por sus acciones confiscatorias".

La filial de CK Hutchison denunció que, tras semanas de gestiones para dialogar con las autoridades, no recibió “seguridad, claridad ni transparencia” sobre la continuidad operativa ni sobre un eventual plan estatal para asumir el control de los puertos.

PPC y sus inversores informaron de que “se reservan todos los derechos y recursos legales contra el Estado, sus agentes y terceros, incluyendo la posibilidad de recurrir a arbitraje internacional y a mecanismos de protección de inversiones bajo tratados”, al tiempo que manifestaron su disposición a buscar soluciones a la crisis.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A principios de febrero, PPC informó del inicio de un arbitraje contra la República de Panamá en la Cámara de Comercio Internacional (ICC) "en virtud del contrato de concesión" y conforme a las reglas de dicho organismo, con sede en París, sin precisar el monto de la demanda, que ascendería a 2.000 millones de dólares, según un portavoz de la empresa.

El Tribunal Supremo de Panamá anuló la concesión a PPC -en vigor desde 1997- en respuesta a dos demandas presentadas en julio pasado por el contralor general, Anel Flores, contra el contrato, que calificó de “leonino” y lesivo a los intereses de la nación.

Tras las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, a la "influencia china" sobre el Canal, CK Hutchison había acordado el año pasado el traspaso de la concesión a un consorcio liderado por el gestor de activos BlackRock, pero la transacción se vio frenada por Pekín en el marco de una batalla geopolítica con Washington.