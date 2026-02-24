Congreso salvadoreño autoriza préstamo por 150 millones con BID para atender inundaciones

El financiamiento, que debe ser ratificado posteriormente, fue aprobado con 59 votos de los 60 diputados del Órgano Legislativo.

De acuerdo con el decreto aprobado, el Gobierno busca "continuar realizando acciones orientadas a mitigar el impacto sobre la población y la infraestructura, ante la ocurrencia de desastres naturales y reducir la vulnerabilidad en diferentes zonas del país".

Estos recursos buscarían "mejorar el acceso a los servicios de drenaje urbano y aumentar la efectividad de los sistemas de alerta temprana".

El préstamo, según el documento, tendrá un plazo de 23 años con un interés que tiene una "tasa de referencia más el margen aplicable para préstamos de capital ordinario, con opción de conversión a una tasa de interés fija o cualquier otra opción disponible de conversión de tasa de interés", sin que se especifique en el decreto la tasa.

La Asamblea Legislativa informó que "el proyecto contempla nuevas obras de drenaje, la modernización del sistema de alerta temprana, con tecnología para monitoreo hidrometeorológico y mejor coordinación interinstitucional".

Agregó que incluye la "construcción de lagunas de laminación" en quebradas y "la rehabilitación de drenajes", además de la "intervención en bóvedas y obras de paso".