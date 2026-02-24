Convocan huelga de trenes en Cataluña en plena celebración del Mobile World Congress

El sindicato lamenta que "lleva mucho tiempo recogiendo el malestar" de la plantilla de la empresa pública y que ante la negativa de la empresa a negociar un nuevo convenio -el actual acaba este año- ha decidido convocar la huelga estos tres días.

En un comunicado, CCOO detalla que el 2 de marzo la huelga será de toda la jornada, mientras que los otros dos días será por turnos: de 02:00 a 06:00 horas de la madrugada, de 06:00 a 10:00 de la mañana y de 14:00 a 18:00 de la tarde.

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF), minoritario en los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), también anunció el viernes pasado paros para hoy, martes 24 de febrero, y mañana, así como para los días 2, 3 y 4 de marzo.

Fuentes internas de FGC explicaron a EFE que el seguimiento de la huelga de hoy es de un 8,74 %, mientras que la demanda en las líneas ha caído un 9,2 %.

Los ferrocarriles en Cataluña viven semanas de protestas, retrasos e interrupciones del servicio por las protestas de los trabajadores pero también por accidentes y percances que se han dado.

En toda España también ha habido una huelga de tres días entre el 9 y el 11 de febrero, primero secundada por todos los sindicatos pero finalmente solo convocada por los minoritarios, en la que los ferroviarios pedían mejores condiciones y denunciaban la precariedad del sistema.

Todo ello después del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba, sur de España) que causó la muerte de 46 personas y más de 150 heridos.

Los sindicatos destacan las supresiones de trenes por falta de maquinistas o interventores en varios lugares, así como el cierre de algunas oficinas de venta de billetes.