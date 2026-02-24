Cuatro muertos en choques entre fuerzas sirias y milicianos proAsad, entre ellos un líder

"Después de choques de una hora de duración, nuestras fuerzas neutralizaron con éxito al líder de la milicia en la región costera, el criminal Bachar Abdulá Abu Ruqayya, junto a dos de sus comandantes", informó en un comunicado el jefe de las Fuerzas de Seguridad Interna en la zona, general de brigada Abdulaziz al Ahmad.

La fuente explicó que los enfrentamientos también se saldaron con una baja en las filas de las fuerzas especiales.

La violencia estalló después de que las tropas sirias lanzaran una operación contra Saraya al Jawad en dos áreas de la provincia nororiental de Latakia, considerada uno de los principales bastiones de los fieles a Al Asad y donde se concentra buena parte de la población alauita, minoría a la que pertenece el antiguo líder.

Durante el operativo, las fuerzas sirias pudieron destruir un almacén de armas perteneciente a la milicia y también arrestaron a varios de sus integrantes.

Desde el derrocamiento de Al Asad en diciembre de 2024, las nuevas tropas sirias se han enfrentado a Saraya al Jawad en la región costera del país, donde la formación se habría atribuido la autoría de varios ataques contra objetivos vinculados a Damasco.