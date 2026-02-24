Cuba registró dos nuevas muertes por chikunguña en enero, según la OPS

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla dejó de difundir cifras sobre la epidemia de dengue y chikunguña en la isla a finales de 2025 y la OPS no había publicado hasta el momento datos sobre Cuba en el presente año.

La OPS, que se basa en los datos oficiales que le facilitan las autoridades de la isla, reportó 1.457 casos de chikunguña entre el 1 y el 31 de enero.

Por otra parte, Cuba es uno de los pocos países (junto con Venezuela, Nicaragua, Guatemala y otros de menor tamaño, principalmente islas caribeñas) de los que aún no hay datos sobre casos de dengue en 2026 en las bases de datos públicas de la OPS.

La última vez que el Gobierno cubano se refirió a la epidemia de dengue y chikunguña fue el 28 de enero, cuando aseguró sin aportar ninguna cifra que el número de casos había disminuido durante las tres semanas previas.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, indicó entonces, en el marco de una reunión de seguimiento de la situación epidemiológica, que las cifras de casos de las dos arbovirosis se encontraban "en la zona de seguridad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre del año pasado que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, aunque en ningún momento declaró una emergencia sanitaria ni pidió oficialmente ayuda internacional.

Sin embargo, los primeros casos de chikunguña se diagnosticaron en julio y las infecciones de ambas arbovirosis se dispararon en septiembre y octubre, tensionando el sistema sanitario y con evidentes repercusiones sociales y económicas.

La Habana hizo una solicitud de ayuda internacional a finales de octubre por motivo del paso del huracán Melissa por el extremo oriental de la isla en la que incluyó grandes cantidades de productos químicos para combatir los mosquitos que transmiten esas dos enfermedades.

Para todo el 2025, la OPS contabilizó 65 muertes en Cuba por dengue y chikunguña (más de la mitad menores de edad) y un total de 81.909 infectados.