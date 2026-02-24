Decenas de demócratas no asistirán al discurso sobre el estado de la Unión como protesta

Según medios estadounidenses, unos 45 demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado planean ausentarse del hemiciclo durante la intervención de Trump ante la sesión conjunta de las cámaras.

Muchos de ellos acudirán al mitin paralelo 'Estado de la Unión del Pueblo', convocado por la plataforma MoveOn, que comenzará a las 20:00 hora local (1:00 GMT) en la Explanada Nacional, muy cerca del Capitolio.

MoveOn informó que el contra-programa contará con la participación de "trabajadores federales, inmigrantes y estadounidenses afectados por las políticas de Trump".

Entre quienes han confirmado su ausencia figura la número dos de los demócratas en la Cámara Baja, Katherine Clark.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expuso la semana pasada en una rueda de prensa dos alternativas para los demócratas:

"Las dos opciones que tenemos frente a nosotros son asistir con desafío silencioso o no asistir, y enviar un mensaje a Donald Trump de esa manera", dijo Jeffries.

Sin embargo, la mayoría de los congresistas de la oposición sí asistirán al discurso, en el que tradicionalmente el presidente hace un balance de su gestión en el último año.

En este contexto, otros representantes demócratas acudirán al Capitolio acompañados por víctimas del pederasta fallecido Jeffrey Epstein o de personas afectadas por las políticas migratorias impulsadas por la Administración de Trump.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha invitado a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.

Miembros del Caucus Hispano del Congreso acudirán acompañados de personas afectadas por las redadas migratorias y de tiroteos a manos de agentes federales.

En el Congreso, la réplica demócrata en inglés llegará por parte de la gobernadora de Virginia Abigail Spanberger, la primera mujer en ocupar ese cargo en el estado sureño.

La respuesta en español correrá a cargo del senador Álex Padilla, el primer latino en ser elegido para representar a California en la Cámara Alta.