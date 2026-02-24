Denisse Miralles se convierte por sorpresa en la primera ministra de Perú

Balcázar tomó el juramento a Miralles, que era ministra de Economía y Finanzas del anterior Gobierno de transición del derechista José Jerí, en medio de una lluvia de rumores en medios y redes sociales sobre discrepancias de última hora entre el nuevo gobernante y De Soto sobre la conformación del gabinete ministerial.

Antes de que medios locales señalaran que Miralles iba a reemplazar finalmente a De Soto, de 84 años, el economista neoliberal había asegurado que sí iba a ocupar el cargo.

La Presidencia de Perú había anunciado el pasado domingo que el economista iba a ser el primer ministro del Gobierno que debe permanecer hasta el próximo 28 de julio, cuando asumirá el ganador de las elecciones generales de abril próximo.

Sin embargo, en la ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, y sin que hasta el momento se haya ofrecido una explicación oficial, el presidente Balcázar confirmó los últimos rumores al tomar juramento de Miralles como su nuevo jefa de gabinete.

Además de la permanencia de la economista al frente del Consejo de Ministros, Balcázar ratificó en sus cargos a otros seis ministros del Gobierno de Jerí, en las carteras de Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Producción, Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción.

Tras la nueva primera ministra, Balcázar tomó juramento y ratificó en el cargo al diplomático Hugo de Zela como ministro de Relaciones Exteriores.

En Economía y Finanzas, fue designado el economista Gerardo López González, quien hasta el momento era viceministro de esa cartera, y en el Ministerio de Defensa el general retirado del Ejército Luis Enrique Arroyo, quien anteriormente fue jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Como ministro del Interior, Balcázar designó al general retirado de la Policía Nacional del Perú (PNP) Hugo Begazo; como ministro de Justicia y Derechos Humanos, al abogado Luis Enrique Jiménez; y como ministro de Educación, al doctor en psicología Manuel Castillo.

En Salud se ratificó al médico Luis Quiroz; en Desarrollo Agrario y Riego al contador Felipe Meza, quien era secretario general de ese despacho; y enTrabajo y Promoción del Empleo también se ratificó al abogado Óscar Fernández.

En Producción fue igualmente ratificado el economista César Quispe; en Comercio Exterior y Turismo se designó al abogado José Reyes; en Energía y Minas al ingeniero Ángelo Alfaro; en Transportes y Comunicaciones fue ratificado el economista Aldo Prieto; en Vivienda, Construcción y Saneamiento también fue ratificado el abogado Wilder Sifuentes.

Como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se designó a la experta en mercadeo y comunicación estratégica Hary Gloria Yzarra; en Ambiente a Nelly Paredes; y en Cultura a la abogada Fátima Soraya Altabás, mientras que en Desarrollo e Inclusión Social se designó a la psicóloga Lily Vásquez.