Desmantelan red de tráfico ilegal de madera en tierra indígena de la Amazonía brasileña

El operativo, que se desarrolló conjuntamente con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), acabó con dos detenidos en flagrancia: uno por posesión ilegal de arma de fuego y otro por receptación cualificada.

Además, se ejecutaron 23 órdenes de registro e incautación de teléfonos móviles, armas, vehículos y cargamentos de madera ilegal.

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan y no se descartan nuevas detenciones mientras se analiza el material incautado.