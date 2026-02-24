Mundo
24 de febrero de 2026 - 22:20

Desmantelan red de tráfico ilegal de madera en tierra indígena de la Amazonía brasileña

Imagen sin descripción

El informe pericial estimó el valor del daño ambiental en casi 42 millones de reales (unos ocho millones de dólares o siete millones de euros).

Por EFE

El operativo, que se desarrolló conjuntamente con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y el apoyo de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), acabó con dos detenidos en flagrancia: uno por posesión ilegal de arma de fuego y otro por receptación cualificada.

Además, se ejecutaron 23 órdenes de registro e incautación de teléfonos móviles, armas, vehículos y cargamentos de madera ilegal.

Las autoridades señalaron que los trabajos continúan y no se descartan nuevas detenciones mientras se analiza el material incautado.