Detienen en Colombia a Cucaracho, uno de los jefes de banda transnacional Tren de Aragua

"En Santa Marta, la Policía capturó a alias Cucaracho, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", expresó el director de la institución, general William Rincón, en X, donde aseguró que el detenido tiene notificación roja de la Interpol.

Según el oficial, Cucaracho está acusado de "coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas".

"Su captura golpea de manera directa las finanzas, la logística y la capacidad criminal del Tren de Aragua, reafirmando que Colombia no será refugio para quienes delinquen más allá de nuestras fronteras", añadió Rincón.

En enero del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, clasificó al Tren de Aragua junto con los carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas.

En Colombia, los cabecillas del Tren de Aragua solicitaron el año pasado al Gobierno del presidente Gustavo Petro ser incluidos en la denominada 'paz total', una de las políticas bandera de su Administración, enfocada en negociar con distintos grupos y bandas criminales del país.

Sin embargo, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, rechazó la petición al afirmar que no permitiría que organizaciones criminales "se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes".