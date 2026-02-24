Dos detenidos en Serbia por supuestamente planear el asesinato del presidente Vucic

Los detenidos "acordaron comprar armas y atacar contra la vida y la integridad física del presidente de la República de Serbia, su esposa y sus hijos, con la intención de acabar con sus vidas", aseguró la Policía en un comunicado.

Preguntado este martes en una rueda de prensa, retransmitida por el canal de noticias N1, Vucic aseguró estar al tanto de lo ocurrido y que los sospechosos pretendían "golpear y degollar" a uno de sus hijos.

"Y eso no lo dijeron de manera informal, tenemos todo grabado como prueba", aseguró el presidente serbio.

No es la primera vez en los últimos diez años que la policía serbia informa de intentos de atentado contra Vucic, aunque en ningún caso llegó a celebrarse un juicio por las supuestas agresiones.

El presidente populista, quien domina la política serbia desde hace más de una década, afronta desde noviembre de 2024 una ola de protestas, encabezadas por un movimiento estudiantil que exige elecciones anticipadas y más respeto del Estado de derecho.

La atomizada oposición acusa a Vucic de gobernar de forma cada vez más autoritaria.

Serbia negocia desde hace diez años, sin grandes avances ni reformas, su entrada en la Unión Europea.