EE.UU. prestará servicios consulares en asentamientos de Cisjordania ocupada y en Ramala

"Como parte de nuestra iniciativa Libertad 250 y de los esfuerzos de las embajadas de EE.UU. para llegar a todos los estadounidenses, los funcionarios consulares ofrecerán servicios rutinarios de pasaportes en Efrat (asentamiento judío en Cisjordania ocupada) el viernes 27 de febrero", informó la embajada mediante un comunicado en su cuenta oficial de X.

Asimismo, el mensaje señaló que en los próximos meses están previstas visitas programadas en Cisjordania al también asentamiento judío Beitar Ilit y a la ciudad palestina de Ramala, así como a las ciudades israelíes de Beit Shemesh, Haifa, Jerusalén y Netanya.

El ministerio de Exteriores israelí celebró la decisión en un mensaje propio publicado en su cuenta de X.

"Damos la bienvenida a la histórica decisión de la embajada de EE.UU. en Jerusalén de extender los servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en Judea y Samaria", señaló el portavoz del ministerio, empleando el término que Israel utiliza para referirse a Cisjordania.

Además, Exteriores israelí agradeció en su nota a la embajada estadounidense por "hacer que la relación entre Israel y EE.UU. sea más cercana y fuerte que nunca".

Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada son ilegales según el derecho internacional, y tanto la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como las Naciones Unidas han apelado a Israel a cesar la ocupación de este territorio palestino y sacar del enclave a todos sus colonos (unos 465.000, según el tribunal).

Más de 1.000 palestinos han perdido la vida desde el 7 de octubre de 2023 por fuego israelí -la mayoría a manos de las fuerzas armadas- en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, entre ellos más de 200 niños.