El Booker desvela la lista de trece libros preseleccionados para su premio internacional

Son trece libros traducidos de once lenguas distintas, entre los que se encuentra uno solo escrito originalmente en español: 'Las niñas del naranjo', que la argentina Gabriela Cabezón Cámara publicó originalmente en 2023.

Las otras novelas preseleccionadas son traducciones del francés (dos), alemán (dos), chino, italiano, portugués, neerlandés, búlgaro, farsi, sueco y danés.

Los requisitos para optar al Booker International son que la obra seleccionada haya sido publicada o vaya a serlo en inglés (en Reino Unido y/o Irlanda) entre mayo de 2025 y abril de 2026. No importa la fecha de publicación en su lengua original; de hecho, en esta edición se ha seleccionado una obra de hace 30 años.

Como reconocimiento a la labor de los traductores, los seis libros que superen la primera criba serán galardonados con un premio monetario de 5.000 libras (5.730 euros), que se repartirá a medias entre el autor y el traductor. Esa primera criba o 'Short List' se dará a conocer el 31 de marzo.

El ganador final se anunciará el 19 de mayo en una ceremonia que tendrá lugar en la Tate Modern. El premio de 50.000 libras (57.300 euros) también se repartirá entre autor y traductor.