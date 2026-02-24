El Canal de Panamá opera normalmente mientras cambian de operador dos puertos cercanos

"El Canal de Panamá manifiesta que las operaciones de la vía interoceánica continúan de forma normal y segura", indicó un comunicado de la administración de vía acuática, por la que transita entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

Los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), dos de los cinco situados en torna al Canal, están paralizados en medio de la transición del operador tras la salida del conglomerado chino CK Hutchison a causa de la anulación de la concesión por un fallo judicial inapelable.

Se desarrolla "un proceso de revisión e inspección de todos los equipos" de Balboa, el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores de Panamá, y Cristóbal, el quinto, cuya operación transitoria asumieron en la noche del lunes respectivamente APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), de acuerdo con la información oficial.

"Vamos a seguir haciendo este audito, este inventario, esta inspección (...) en un tiempo relativamente corto vamos a poder ir retomando la operación portuaria", dijo este martes en declaraciones a medios locales el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza.

El Gobierno de Panamá tomó el lunes el control de Balboa y Cristóbal tras la publicación en la gaceta oficial del fallo del Supremo del pasado 29 de enero que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, y entregó la operación transitoria de ambos, por un plazo de hasta 18 meses, a APM Terminals y TiL.

Se escogió a APM Terminal porque más del 80 % de los contenedores que se mueven en Balboa son de Maersk y a TiL porque el más del 90 % de la carga que pasa por Cristóbal es de MSC, y la idea es mantener la cadena de suministros intacta, explicó Icaza.

La administración del Canal afirmó que "se mantienen comunicaciones con las entidades del gobierno central para las operaciones de los buques que arriben a dichas terminales portuarias", al tiempo que reafirmó que la gestión de la vía interoceánica está "basada en la transparencia y el rigor técnico en su operación continua".

El Canal de Panamá, de 82 kilómetros, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son Estados Unidos, China y Japón.