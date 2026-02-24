El centenario del Plus Ultra, primer vuelo entre Europa y América, conmemorado en España

Esta celebración, que contó con la presencia del rey Felipe VI, estaba prevista inicialmente para el 22 de enero, cuando se cumplían los cien años de la gesta, pero fue aplazada en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario del 18 de enero en Andalucía (sur), que causó 46 muertos.

El 22 de enero de 1926 el comandante Ramón Franco, el observador Julio Ruiz de Alda, el teniente Juan Manuel Durán y el mecánico Pablo Rada, a bordo del Dornier Do J "Wal" iniciaban la aventura, que culminaron, tras varias escalas, en Buenos Aires.

La repercusión del vuelo del Plus Ultra, sobre todo en Argentina, fue tan grande, que hasta el famoso Carlos Gardel compuso un tango en su honor titulado "La gloria del águila".

El monarca inauguró este martes una placa conmemorativa en el monumento 'Plus Ultra' en Palos de la Frontera y después tuvo lugar un acto castrense en homenaje al centenario y un desfile aéreo.

Los actos de este martes fueron la conclusión de un programa conmemorativo que comenzó el lunes con la firma del hermanamiento oficial de la localidad de Palos de Frontera (Huelva) con la localidad argentina de Luján, en cuyo Museo del Transporte descansa, desde que culminó la hazaña, el Plus Ultra original, después de que le fuera donado por Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Un avión que hace cien años cumplió el objetivo de demostrar la viabilidad de las rutas transatlánticas, emulando por aire la gesta que Colón realizó por mar en 1492 al cubrir una distancia de 10.270 kilómetros en un tiempo de vuelo real de 59 horas y 39 minutos.