El déficit en cuenta corriente de Brasil baja a 2,9 % del PIB en los últimos doce meses

La diferencia negativa en las transacciones de la mayor economía latinoamericana con el exterior alcanzó los 67.600 millones de dólares (57.420 millones de euros).

En términos interanuales, el déficit mensual pasó de 9.800 millones de dólares en enero de 2025 a 8.400 millones de dólares este año.

La reducción de la brecha se debió principalmente al aumento del superávit comercial y a la disminución del déficit en el sector servicios.

Las exportaciones de bienes en enero cayeron un 1,2 % respecto al mismo mes del año pasado, pero las importaciones retrocedieron aún más, un 10 %.

Asimismo, la inversión extranjera directa creció, al pasar de 6.700 millones de dólares en enero de 2025 a los 8.200 millones de dólares en el primer mes de este año.

Después de crecer un 3,4 % en 2024, todos los pronósticos indican que la economía brasileña está en fase de desaceleración, con una expansión del PIB del país de entre un 2 y 2,5 % para 2025.